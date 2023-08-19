Не только для снятия макияжа: мицеллярной воде нашли интересное применение

Мицеллярная вода может пригодиться в быту

Мицеллярная вода есть практически у каждой женщины, которая пользуется косметикой. Благодаря этому средству можно легко удалить макияж и не испытывать дискомфортные ощущения на коже, которые бывают после обычного мыла. При этом мицеллярная вода может быть очень полезна не только для кожи.

Как использовать мицеллярную воду

Удаление парфюма. Духи не очень легко смыть обычной водой. Если вы переборщили с количеством парфюма, смочите ватный диск мицеллярной водой и потрите участки кожи, куда наносили аромат. Запах исчезнет.

Выведение пятен на одежде. В большинстве своем косметика содержит масла, которые трудно вывести обычным стиральным порошком. Чтобы вывести пятно от косметики с одежды нужно промокнуть его смоченным в мицеллярной воде ватным диском. От свежего загрязнения не останется и следа. Если пятно старое, то нужно налить мицеллярную воду прямо на него и слегка потереть. После этого вещь необходимо замочить в мыльной воде и постирать как обычно.

Очистка белых кроссовок. Владельцы белой обуви знают, как трудно содержать ее в чистоте. Поможет с этим мицеллярная вода. Прежде всего нужно очистить обувь от пыли с помощью щетки, а потом протереть загрязнения смоченным в мицеллярной воде ватным диском. После этого обувь нужно высушить. При необходимости обработку повторить.

Этот метод подходит только для кожаной обуви. Ни в коем случае не обрабатывайте замшевую обувь мицеллярной водой.

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