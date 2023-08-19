Самодельный спрей "убьет" любую плесень: все необходимое есть у вас дома

Справиться с грибком можно без дорогих магазинных химикатов

Плесень – частая проблема домохозяйств. Особенно активен грибок в ванной комнате, ведь повышенный уровень влажности и сырость – лучшие условия для его развития.

Чтобы убрать плесень, воспользуйтесь самодельным раствором. О действенном лайфхаке сообщает Mirror.

В ванной комнате плесень может покрывать плитку на полу и стенах, уплотнитель в стиральной машине и сантехнику. Справиться с проблемой можно без агрессивной "химии". Два ключевых компонента для приготовления эффективного средства найдутся у вас дома, ведь речь идет об уксусе и пищевой соде.

Если грибок только появился, то рекомендуется распылить на поверхность уксус, оставить на пару часов и затем смыть чистой водой. В случае с "черной плесенью" потребуется "подкрепление". Всего лишь приготовьте пастообразную массу из уксуса и пищевой соды.

Самодельная смесь способна справиться со стойкой плесенью в ванной комнате или других помещениях вашего жилища. Не забывайте обрабатывать труднодоступные места, которые очень "любит" грибок. Это могут быть любые углы, края и скрытыми поверхности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что плесень часто появляется на силиконовом герметике в ванной. Но с помощью действенного трюка удастся вернуть чистоту и гигиеничность.