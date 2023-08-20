Несколько минут – и древний нагар из сковородки отвалится сам: помогут простые продукты из вашей кухни

Да просто отмыть тысячелетний нагар еще не было

Мы рассказывали, как пожарить рыбу так, чтобы не пришлось отмывать сковороду. Но, вопреки всем трюкам, иногда нагар на сковороде все же образуется.

Тогда следует засучить рукава и избавиться от него. Налет на сковороде не только портит внешний вид, но и влияет на качество приготовления пищи. На Pixelinform рассказали о простых способах, которые помогут избавиться от него без химии и долгого натирания. Несколько простых продуктов из вашей кухни помогут справиться с этой задачей за 15 минут.

Соль и уксус

Этот способ подходит для любых сковородок. Вам понадобятся:

Соль – 2 столовые ложки

Уксус – 1 стакан

Вода – 1 литр

Применение:

Соль равномерно распределяем по поверхности сковороды. Заливаем уксусом и ставим на огонь. Доводим массу до кипения. Добавляем воду и продолжаем кипятить еще 10 минут. С горячей сковороды сливаем жидкость и тщательно промываем проточной водой. Протираем до сухости салфетками.

Сода и лимон

Это средство отлично подходит для сковородок из нержавеющей стали или алюминия. Вам понадобятся:

Сода – 2 столовые ложки

Лимон – 1 штука

Вода – 1 литр

Применение:

В отдельной мисочке смешиваем соду с лимонным соком. Должна образоваться паста. Массу наносим на сковороду и оставляем на 5 минут. Затем заливаем водой и доводим до кипения на среднем огне. Помешивая деревянной лопаткой, варим еще 10 минут. Затем сливаем жидкость и промываем сковороду под проточной водой. Протираем сухой тряпкой.

С этими способами к сковороде вернется первозданный блеск. Также мы рассказывали о хитром трюке, который сделает тесто невероятным.