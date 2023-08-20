Как сделать жесткий матрас мягче: 6 шагов к комфортному сну

Что сделать, чтобы матрас стал мягче

Приобретение нового матраса не всегда является простой задачей. По описанию онлайн жесткость не прочувствуешь, а при покупке в магазине вы лежите на нем всего несколько секунд. Поэтому трудно определить, как ваше тело отреагирует на то, что вы спали на нем несколько часов подряд. Если у вас слишком жесткий матрас, это может ухудшить качество вашего сна, а сейчас и так трудно уснуть из-за жары.

Портал housedigest дал несколько советов, как решить эту проблему без покупки нового матраса. Следуя этим рекомендациям, вы сможете почувствовать себя отдохнувшим после сна.

Что делать, если матрас оказался слишком жестким

Проходите по нему несколько минут в день

Ежедневно ходите вперед и назад по матрасу. Воздействие вашего веса поможет смягчить любую пену высокой плотности. Если вам самому неудобно ходить по матрасу, попросите детей, своих или друзей — для них это будет веселой задачей. Также вы можете положить несколько тяжелых коробок на места, где вы спите.

Инвестируйте в наматрасник

Наматрасники часто изготавливаются из пены с эффектом памяти, пуха или других мягких материалов. Покупая наматрасник, обратите внимание, что все они не одинаковы. Материал топпера будет влиять на ощущение и уровень поддержки, который он оказывает. Пена с эффектом памяти или пух будет лучшим выбором для мягкости, тогда как латексный матрас сделает кровать более упругой и жесткой.

Сделайте свою спальню потеплее

Возможно, вы купили матрас несколько месяцев назад и чувствовали, что он хорош, а теперь он стал жестче. Мягкость матраса из пены с эффектом памяти может изменяться в зависимости от температуры в комнате. Полиуретан, используемый для изготовления, реагирует на тепло тела вместе с температурой окружающей среды. Если в комнате холодно, матрас будет более жестким, чем когда в комнате жарко.

Смените ламели

Смена рамы кровати – еще один вариант, который может помочь сделать ваш матрас более мягким. Тип ламелей, поддерживающих матрас, играет большую роль. Сплошные планки делают матрас более жестким, поскольку они не сгибаются, когда вы на них ложитесь.

Переверните матрас

Если вы спали на одном месте в течение нескольких месяцев или лет, пена и другие материалы могли уплотниться от веса вашего тела. Некоторые матрасы предлагают два разных уровня жесткости на разных сторонах. Если вы приобрели одну из этих моделей, вполне возможно, что вы спали на более твердой стороне.

Но прежде чем переворачивать матрас, проверьте его модель. Многие матрасы не предназначены для переворачивания — в их конструкции разные компоненты укладываются слоями. Если вы перевернете эти матрасы, вы в конечном итоге будете спать на основе, которая, скорее всего, покажется еще более жесткой, чем верхняя.

Добавьте простынь или одеяло с подогревом

Как мы объясняли выше, крепость пены с памятью может колебаться в зависимости от температуры вокруг нее. Тепло, выделяемое электрическим одеялом, разогреет полиуретан и заставит его размягчиться. Этой разницы может быть достаточно, чтобы вам было комфортнее, когда вы засыпаете. Однако прежде чем попробовать это со своим матрасом, вы должны ознакомиться с рекомендациями производителя. Некоторые советуют не использовать электрические одеяла все время, поскольку они могут повредить материал пены с памятью.

Раньше мы рассказывали, можно ли спать в одной кровати с кошкой. Кошки – это все же животные с другим иммунитетом и физиологическими особенностями, что может навредить хозяину.