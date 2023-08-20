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Как и чем убрать птичий помет с машины: этот метод сохранит покрытие

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Мытье авто
Мытье авто. Фото freepik.com

Птичий помет содержит едкие кислоты, которые могут повредить краску автомобиля, поэтому важно действовать быстро

Водители хорошо знают, что не стоит оставлять автомобиль под деревьями и проводами, потому что в таком случае транспортное средство становится "мишенью" для птиц. Но не всегда удается создать идеальные условия для парковки и на кузове оказываются птичьи экскременты. Если максимально быстро не избавиться от них, впоследствии придется выложить круглую сумму на восстановление покрытия.

Особенно актуальна проблема, когда под воздействием высоких температур краска нагревается и расширяется, а ночью остывает и любая прилипшая к ней грязь глубоко въедается в покрытие.

Поэтому важно разобраться, как правильно убирать птичий помет не нанося вреда покрытию и какие средства для этого использовать.

Как очистить авто от птичьего помета

Способы уборки птичьего помета отличаются в зависимости от того, сколько часов прошло с момента ЧП. Если действовать практически мгновенно, то от загрязнения можно избавиться с помощью воды.

Если помет попал на машину достаточно давно, нужно действовать иначе. Чистая вода не поможет. Поэтому нужно приготовить специальный раствор.

Как советует Elespanol, в литре теплой воды нужно растворить столовую ложку пищевой соды. Затем нужно пропитать раствором губку или мягкую ткань и положить ее на помет, чтобы размягчить его. Спустя 2-5 минут круговыми движениями нужно вытереть загрязнение.

Таким нехитрым способом можно избавиться от загрязнения и не повредить покрытие кузова.

Чтобы защитить покрытие авто от едких загрязнений, советуют время от времени наносить на кузов защитное восковое покрытие.

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