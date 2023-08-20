Как и чем убрать птичий помет с машины: этот метод сохранит покрытие

Птичий помет содержит едкие кислоты, которые могут повредить краску автомобиля, поэтому важно действовать быстро

Водители хорошо знают, что не стоит оставлять автомобиль под деревьями и проводами, потому что в таком случае транспортное средство становится "мишенью" для птиц. Но не всегда удается создать идеальные условия для парковки и на кузове оказываются птичьи экскременты. Если максимально быстро не избавиться от них, впоследствии придется выложить круглую сумму на восстановление покрытия.

Особенно актуальна проблема, когда под воздействием высоких температур краска нагревается и расширяется, а ночью остывает и любая прилипшая к ней грязь глубоко въедается в покрытие.

Поэтому важно разобраться, как правильно убирать птичий помет не нанося вреда покрытию и какие средства для этого использовать.

Как очистить авто от птичьего помета

Способы уборки птичьего помета отличаются в зависимости от того, сколько часов прошло с момента ЧП. Если действовать практически мгновенно, то от загрязнения можно избавиться с помощью воды.

Если помет попал на машину достаточно давно, нужно действовать иначе. Чистая вода не поможет. Поэтому нужно приготовить специальный раствор.

Как советует Elespanol, в литре теплой воды нужно растворить столовую ложку пищевой соды. Затем нужно пропитать раствором губку или мягкую ткань и положить ее на помет, чтобы размягчить его. Спустя 2-5 минут круговыми движениями нужно вытереть загрязнение.

Таким нехитрым способом можно избавиться от загрязнения и не повредить покрытие кузова.

Чтобы защитить покрытие авто от едких загрязнений, советуют время от времени наносить на кузов защитное восковое покрытие.

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