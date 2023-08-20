Как и чем убрать птичий помет с машины: этот метод сохранит покрытие
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Птичий помет содержит едкие кислоты, которые могут повредить краску автомобиля, поэтому важно действовать быстро
Водители хорошо знают, что не стоит оставлять автомобиль под деревьями и проводами, потому что в таком случае транспортное средство становится "мишенью" для птиц. Но не всегда удается создать идеальные условия для парковки и на кузове оказываются птичьи экскременты. Если максимально быстро не избавиться от них, впоследствии придется выложить круглую сумму на восстановление покрытия.
Особенно актуальна проблема, когда под воздействием высоких температур краска нагревается и расширяется, а ночью остывает и любая прилипшая к ней грязь глубоко въедается в покрытие.
Поэтому важно разобраться, как правильно убирать птичий помет не нанося вреда покрытию и какие средства для этого использовать.
Как очистить авто от птичьего помета
Способы уборки птичьего помета отличаются в зависимости от того, сколько часов прошло с момента ЧП. Если действовать практически мгновенно, то от загрязнения можно избавиться с помощью воды.
Если помет попал на машину достаточно давно, нужно действовать иначе. Чистая вода не поможет. Поэтому нужно приготовить специальный раствор.
Как советует Elespanol, в литре теплой воды нужно растворить столовую ложку пищевой соды. Затем нужно пропитать раствором губку или мягкую ткань и положить ее на помет, чтобы размягчить его. Спустя 2-5 минут круговыми движениями нужно вытереть загрязнение.
Таким нехитрым способом можно избавиться от загрязнения и не повредить покрытие кузова.
Чтобы защитить покрытие авто от едких загрязнений, советуют время от времени наносить на кузов защитное восковое покрытие.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро охладить авто в жару.