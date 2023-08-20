Как красиво сложить салфетки на праздничный стол: пошаговая инструкция (инфографика)

Рассказываем, как интересно сложить тканевые салфетки для сервировки стола

Поводов для празднования, даже несмотря на то, что идет 543 день войны россии против Украины, всегда хватает. Мы продолжаем жить, отмечаем дни рождения, разные юбилеи, успешные выпуски, рождение ребенка и другие важные события.

Обычно мы встречаемся с близкими людьми за красиво накрытым столом, наслаждаемся вкусной едой и делимся своими радостями. Портал Harmony поделился практичным советом, как сложить салфетки на тарелку, чтобы создать праздничное настроение.

Как красиво сложить салфетки на стол

Чтобы ваш стол был оформлен празднично и радовал глаз, пока не собрались все гости, его нужно украсить. Одним из способов разнообразить сервировку и придать столу торжественный вид — это разложить на тарелки тканевые салфетки, сложенные определенным образом.

Существует великое множество вариантов, как красиво сложить салфетки. Сегодня мы предлагаем вам два способа из них. Первый называется "Мини-подставка для трав". Свернув салфетки таким образом, вы сможете вставить в них небольшие бутоньерки или пару веточек лаванды, мяты и других трав.

Второй вариант называется "Большой лист". Свернутую таким образом салфетку можно легко развернуть и уложить на колени для защиты нарядов от пятен. С пошаговой инструкцией, как красиво сложить салфетки для сервировки стола, и иллюстрациями к ней вы можете ознакомиться на инфографике. Если вы захотите скрепить края, используйте только специальный клей для ткани.

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