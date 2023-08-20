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На это средство не потратите ни копейки: как избавиться от белого налета в ванной

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Вымыть ванну можно без химии
Вымыть ванну можно без химии. Фото Pexels

Сантехника будет чище чистого

Ванная как никакая другая комната постоянно нуждается в тщательной уборке. На кафельной плитке, смесителях и душевой лейке то и дело возникает белый налет. Если вовремя заняться его устранением, можно вполне обойтись без покупной химии.

Для уборки поверхностей в ванной часто используется смесь соды, уксуса и других компонентов. Но на самом деле можно не тратить время на смешивание моющего средства, а использовать уже готовый раствор с натуральным составом.

Чем удалить белый налет в ванной

Для удаления известковых отложений на кафеле и сантехнике в ванной используют воду, которая остается после приготовления картофеля в мундире. Отвар нужно остудить до комнатной температуры, затем смочить в нем тряпку и протереть все поверхности в ванной, на которых образовался белый налет. Дайте средству подействовать и через 5 минут смывайте холодной водой.

Удобство использования картофельного бульона состоит не только в экономии, но и в том, что для следующей уборки его не нужно будет готовить заново. Достаточно слить остатки отвара в бутылку с пульверизатором и поставить на хранение в холодильник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха в туалете с помощью специи.

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