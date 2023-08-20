Что нужно нанести на вещь, если пролили чай или кофе: четыре хитрых трюка

Не спешите добавлять отбеливатель, есть более эффективные способ спасти вещь от кофейно-чайных пятен

Пятновыводители не всегда справляются с запачканными вещами. Часто одежда страдает от пролитых напитков – чая и кофе – но есть простые методы очистки вещей.

Чтобы удалить пятно от кофе или чая, воспользуйтесь необычными лайфхаками. Спасти вещь можно с помощью подручных средств, пишет Mirror.

Так, пролитый горячий чай, как и кофе, могут закрашивать волокна ткани. Если сразу не обработать загрязненный участок одежды, то вещь может быть испорчена. К счастью, отстирать кофе и чай можно без пятновыводителей.

Что нанести на вещь, если на них пролили чай или кофе? Чтобы удалить коричневый налет, промойте пятно холодной водой, а затем потрите зубной пастой. После этого просто постирайте изделие, как обычно.

Второй метод предполагает применение средства для мытья посуды. Нанесите жидкость на пятно, дайте впитаться, оставив не менее чем на час. Важный нюанс: не дайте пятну высохнуть. Если загрязненный участок ткани будет оставаться влажным, то лайфхак с моющим точно сработает.

В случае с более стойкими пятнами попробуйте два других трюка. Один из вариантов нанести на следы кофе или чая смесь белого вина и уксуса, второй — пасту из разрыхлителя (пищевой соды) и воды. Втирайте средства в пятно, пока оно не исчезнет. После не забудьте постирать вещь полностью или хотя бы ополоснуть чистой водой.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаками по удалению пятен от травы на одежде. А еще мы писали, какие средства спасут вещь от следов красного вина.