Уже через пару часов в доме не будет ни одной мухи: фантастический лайфхак

Справиться с нежелательными насекомыми можно без магазинных репеллентов, если вы попробуете один интересный трюк

В летнее время проблема насекомых в жилище обостряется. Пока окна и двери открыты для проветривания, в дом проникают мухи, но от них легко избавиться.

Чтобы отвадить всех мух, воспользуйтесь фантастическим лайфхаком. Для самодельной ловушки понадобятся только натуральные ингредиенты.

Так, об эффективном трюке против мух в доме рассказывает пользователь @lottiedalziel в TikTok. В ролике он показывает, что с вездесущими насекомыми можно справиться без магазинных репеллентов.

Оказалось, что цитрусовое масло – натуральное средство от мух. Всего лишь разрезав лимон пополам и посыпав его гвоздикой (еще один запах, который ненавидят нежелательные гости в доме), вы защитите свое жилище от вредителей-насекомых.

Как избавиться от мух в доме:

Разрежьте лимон пополам.

Поместите половинки цитруса на блюдце, посыпатье сверху гвоздикой.

Вынесите "ловушку" в веранду.

Уверяем, что большинство мух исчезают в течение часа-двух после того, как вы провернете этот цитрусовый трюк. Немаловажно, что все ингредиенты доступны, а агрессивные химикаты задействовать не придется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой еще запах ненавидят мухи. Один подручный продукт мгновенно решит проблему с крылатыми в ваших комнатах.