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Вы больше не будете выбрасывать: эти хитрости помогут заточить терку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Заточить терку самостоятельно просто
Заточить терку самостоятельно просто. Фото Freepik

Средства помогут вам сэкономить деньги

Терка — простой и многофункциональный предмет, который есть практически на каждой кухне. Однако со временем она теряет свою остроту, становится непригодной.

Многие знают, как заточить нож или ножницы, однако сделать острой терку — задача со звёздочкой. Вместе с "РБК-Украина" расскажем, как решить этот вопрос и сэкономить свой бюджет

Простой способ сделать терку острой

Вернуть остроту терке достаточно просто — вам понадобится керамическая кружка или тарелка, которую удобно держать в руках. Края посуды должны были необработанными.

Поставьте терку на устойчивую поверхность, возьмите в руки керамическую кружу и совершать движения, как будто вы хотите ее натереть на своей терке. Повторяйте процедуру на всех гранях терки и за 20 минут вы обновите ее.

Если же на вашей кухне не оказалось керамической посуды или же края у такой посуды обработаны — не расстраивайтесь, выход есть. Просто возьмите обычную наждачную бумагу и проведите этой бумагой по несколько раз с каждой стороны терки. Она вновь станет острой и качественной.

Если дома есть фольга, сверните ее в шарик и натрите его на терке с каждой стороны. Это сделает ее снова острой. Проводите такую процедуру регулярно и вы надолго забудете о покупке новой терки.

А вы знали, зачем на самом деле колючая сторона терки? Если нет, то читайте материал "Телеграфа".

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#Лайфхак #терка