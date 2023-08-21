Получить пушистые и свежие полотенца, как в отеле - проще простого: вам нужно одно бюджетное средство

Полотенца следует стирать при температуре от 30°C до 40°C

Со временем домашние полотенца теряют свою мягкость и пушистость, и становятся намного жестче, после чего их достаточно неприятно использовать при выходе из душа или ванны. К счастью, есть хитрость, которой кстати часто пользуются в гостиницах, чтобы вернуть полотенцам их первозданный вид.

Оказывается, ключом к получению "отельных" полотенец, которые будут супер пушистыми и свежими, является всего одно популярное, и остаточно бюджетное средство — уксус. Об этом сообщает издание Express.

Как вернуть полотенцам мягкость

Обычный уксус прекрасно смягчает полотенца, а также помогает избавиться от любых запахов, которые могут накапливаться на домашних вещах. Не стоит использовать средство каждый раз при стирке полотенец, достаточно делать это раз в месяц, добавляя в стиральную машинку чашку уксуса при температуре от 30°C до 40°C.

Также, чтобы добиться мягких и пушистых полотенец дома, обратите внимание на то, сколько вещей вы кладете в стиральную машину. Если загрузка слишком полная, это может привести к тому, что банные полотенца не будут пахнуть свежестью.

Помимо этого желательно давать полотенцам высохнуть на воздухе для "свежего запаха белья", если погода хорошая.

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