Для чего спираль и петелька на шампурах: ответ многих удивит

Петелька на рукоятке и спираль на шампурах несут важную функцию

В приготовлении вкусного шашлыка важно не только то, какой маринад выбран для мяса, но и сам процесс приготовления. Для жарки мяса на мангале традиционно используются шампуры. Они обязательно закручены с одной стороны и имеют петельку. Оказывается и петелька, и спираль сделаны на шампурах не просто так, а имеют важное предназначение.

Зачем спираль на шампурах

Благодаря спирали шампур можно повернуть и оставить на стенке мангала под любым углом. Это помогает равномерно прожарить мясо абсолютно со всех сторон.

Из-за спирали шампур легко поворачивать одной рукой без дополнительных инструментов или усилий.

Кроме того спираль, если она расположена правильно, не дает рукоятке шампура быстро нагреваться. Но для этого завив должен быть расположен в 5-7 сантиметрах от кольца.

Зачем петелька на шампурах

Рукоятка шампуров классической формы имеет форму петельки. Сделано это не только для того, чтобы их можно было подвешивать. Петелька помогает снять готовое мясо с шампура без использования дополнительных приборов и не обжечь пальцы. Для этого нужно надеть петельку на шампур с готовым шашлыком со стороны ручки и опустить вниз, толкая мясо в подставленную тарелку.

Как снимать шашлык с шампура с помощью петельки

Ранее "Телеграф" предупреждал об ошибках в приготовлении шашлыка, которые допускают даже кулинары.