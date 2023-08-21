Что сделать, чтобы холодильник не вонял: 5 ароматных советов

Есть несколько простых продуктов, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха

Вы собираетесь уехать в отпуск и хотите избежать разочарований и неожиданностей, когда вернетесь домой? Перед отъездом нужно не только собрать вещи, а и кое-что сделать с телефоном. Но прежде всего, не испортите удовольствие от путешествия, обнаружив по возвращении, что ваш дом неприятно пахнет. Вы можете использовать эти способы и в обычное время.

Портал santeplus рекомендует — перед тем как выйти из дома, посмотрите на свою еду. Возможно, дьявол прячется в вашем холодильнике!

Что делать, чтобы в холодильнике не было запаха

Перед отъездом желательно проверить срок пригодности и состояние продуктов в холодильнике. Это избавит вас от беспорядка и предотвратит появление неприятных запахов в холодильнике.

Вот несколько ингредиентов, которые вы можете поставить в холодильник перед выездом во избежание появления неприятного запаха:

мыло;

сода;

уксус;

кофейная гуща;

цитрусовый сок.

Одним из рекомендованных ингредиентов для хранения в холодильнике является мыло. Этот продукт способен не только предотвратить образование неприятных запахов, но и создаст приятный аромат. Нарежьте или натрите мыльную стружку и поместите ее в чашку или блюдце и поместите в холодильник.

В дополнение к мылу вы можете использовать пищевую соду, которая является хорошим союзником для устранения неприятного запаха из холодильника. Заполните чашку или стакан содой. Также можно добавить 2 капли эфирного масла для приятного аромата. Продукт обладает превосходной способностью поглощать запахи.

Как и пищевая сода, белый уксус, этот экологически чистый и натуральный продукт, поглощает даже самые стойкие запахи. Поставьте наполненную уксусом чашку в холодильник. Также продукт прекрасно подходит для тщательной очистки холодильника.

Кофейная гуща — этот прием используется реже, но он является эффективным дезодорантом для устранения неприятных запахов из холодильника. Все, что нужно сделать, это наполнить блюдце или чашку сухой кофейной гущей и поместить на полку.

Среди лучших средств против запаха также предлагается сок цитрусовых. Он идеально подходит для ароматизации — процедите сок лимона или крупного апельсина и налейте в стакан или чашку, затем поставьте в холодильник в таком месте, где он не разольется.

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