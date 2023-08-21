Чем заменить яйцо в кляре: один ингредиент, с которым мясо станет втрое вкуснее

Вы не догадывались, что это так просто

Если вы задумали сделать сочных отбивных на ужин, но обнаружили, что закончились яйца, это еще не повод бежать в магазин. Продукт, который может легко заменить яйца в кляре, есть на каждой кухне.

Кляр подходит к множеству блюд. Отбивные – одно из самых известных блюд, готовящихся в кляре. Традиционный кляр готовится из муки, яйца, в некоторых случаях в него можно добавить молоко, воду или кефир. Однако яйца не всегда дома. На "Главреде" рассказали, чем заменить яйцо в кляре.

Кляр без яиц

Есть простой ответ на вопрос, что положить в кляр вместо яиц. Есть один секретный ингредиент, который может спасти вас и обеспечить нереальный вкус вашего блюда.

Речь идет о майонезе. Эта хитрость проста – в майонезе уже есть яйца. Таким образом, приготовить отбивные можно в кляре на майонезе. Следует только развести готовый продукт с небольшим количеством воды.

Также кляр можно приготовить на кефире, молоке или сметане. В таком случае воду прибавлять не нужно.

Опытные кулинары делают кляр с крахмалом. Он поможет убрать лишнюю воду и сделает кляр более хрустящим.

Именно крахмал поможет вам приготовить кляр и без яиц, и без муки. Также мы говорили, чем заменить уксус в консервации.