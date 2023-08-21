Как сделать слайм без клея: три лизуна, как в магазине

После высыхания текстура лизуна из клея становится невероятно липкой и следы трудно отчистить

Если у вас дома есть ребенок, вы знакомы с последним трендом игр на кухне — с так называемым "лизуном". Правда, после них может потребоваться хорошая уборка, и не лишним будет знать, как отмыть кухонную столешницу подручными средствами. Зато эта забавная субстанция позволяет хорошо повеселиться и снимает напряжение.

Портал santeplus рассказывает, как сделать слайм в домашних условиях. Ознакомьтесь с тремя рецептами, чтобы вместе с детьми заняться этим творчеством.

Как сделать слайм — пошаговая инструкция

Самой распространенной разновидностью является, пожалуй, слайм из клея и тетрабората натрия (другое название — бура, этот минерал используется в химической и косметической промышленности). Несмотря на то, что эти ингредиенты эффективны, некоторые все же предпочитают избегать их из-за потенциального вреда для здоровья.

Как сделать слайм без тетрабората и клея, используя альтернативные способы:

Рецепт 1. Зубная паста и сода

Вам понадобится 1/3 стакана пищевой соды и 3 тюбика зубной пасты (приблизительно 1 стакан). Выдавите зубную пасту в миску и добавьте соду. Хорошо размешайте, пока смесь не перестанет сильно липнуть. Если лизун продолжает оставаться слишком липким, добавьте еще немного соды. Когда получится растянуть слайм, чтобы он не прилипал к пальцам, он готов! Не рекомендуется давать переизбыток соды, чтобы лизун не превратился в пластилин для лепки.

Рецепт 2. Кукурузный крахмал и вода

Смешайте в миске кукурузный крахмал и воду. Консистенция полученной смеси должна быть густой, как взбитые сливки, и тягучей как мед. Примерное соотношение составляет 2 стакана кукурузного крахмала на одну чашку воды. Для более жесткой текстуры добавьте больше кукурузного крахмала.

Рецепт 3. Как сделать слайм из воды и мыла

Для этого рецепта потребуется 0,5 стакана шампуня-геля густой консистенции, 1 стакан кукурузного крахмала и от 1/4 до 1/3 стакана воды. В миску налейте шампунь, добавьте кукурузный крахмал и перемешайте до получения однородной густой пасты. Помешивая, добавьте 2 столовых ложки воды. Выместите руками и растяните смесь, пока она не станет эластичной.

Советы:

Для более густой смеси выбирайте густой шампунь. Для этого рецепта идеально подойдут недорогие шампуни, особенно 3 в 1. Прежде чем всыпать в миску кукурузный крахмал, добавьте в основу 2-3 капли пищевого красителя по вашему выбору, чтобы лизун получился цветной. Будьте осторожны с количеством воды, добавляйте понемногу, чтобы ваш лизун не стал слишком жидким. Сохраняйте полученную смесь в герметичном контейнере.

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