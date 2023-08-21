У пылевых клещей и микробов не останется шанса: при какой температуре стирать постельное белье

Перед стиркой простыней и не только стоит взглянуть на бирку

Постельное белье рекомендуется менять каждые одну-две недели. Но важно не только это, а и очистка простыней, наволочек, пододеяльников. При правильной температуре вы точно уничтожите пылевых клещей и микробов.

Идеальная температура для стирки постельного белья – 60 градусов. Об этом говорится в материале Express.

Так, постельные комплекты накапливают множество бактерий, омертвевших клеток кожи и пылевых клещей. Именно чистка справится с вышеперечисленным, обеспечив вам гигиену.

При какой температуре нужно стирать постельное белье? Микробы уничтожит высокая температура, однако чрезмерное тепло способно повредить ткань. На бирках по уходу (обязательно изучайте ее перед стиркой) чаще всего рекомендуют устанавливать температурный режим на уровне 30-40 градусов. Однако если речь идет о хлопчатобумажных простынях, то идеальная температура – 60 градусов.

Кроме того, при стирке простыней и другого важно не перегружать стиральную машину. Изделия прополощутся лишь тогда, если смогут свободно циркулировать внутри барабана.

К слову, добавлять в машинку другие вещи вместе с постельным бельем не стоит, чтобы избежать зацепок и разрывов. С помощью этих простых правил вы гарантированно очистите ваши простыни, наволочки, пододеяльники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее важно следить за температурой при стирке полотенец. Небольшой трюк поможет сохранить их свежими и пушистыми.