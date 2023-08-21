Зачем наливать сок в стиральную машину: натуральная альтернатива кондиционеру для белья

Этот лайфхак поможет улучшить запах белья без кондиционера

Отправляя вещи в барабан стиральной машины всегда хочется, чтобы одежда приятно пахла после окончания стирки. Для придания свежего аромата кроме стирального порошка часто используются кондиционеры. Но прежде всего нужно заботиться о чистоте стиральной машинки. Тогда и кондиционер использовать не придется.

Иногда стиральные машины издают неприятный запах из-за продолжительного использования и грязи, которая может скапливаться внутри техники и на первый взгляд не видна. Кроме того, причиной неприятного запаха могут быть моющие средства, которые скапливаются внутри стиральной машины. Один из способов избавиться от этой проблемы — использовать фруктовый сок, пишет elespanol.

Как почистить стиральную машину с помощью сока

Рекомендуется смешать сок двух лимонов, половину стакана винного уксуса и залить в контейнер стиральной машины на два часа. По истечении этого времени необходимо промыть ящик и высушить. С помощью этой хитрости можно избавиться от неприятного запаха и белье после стирки будет действительно свежим и ароматным.

Кроме того, эта смесь работает как натуральное антибактериальное и дезодорирующее средство.

В качестве альтернативы рекомендуется использовать литр лимонного сока с парой столовых ложек мелкой соли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как лего избавиться от пятен пота на белых вещах.