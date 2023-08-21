Фантастический трюк быстро очистит душ и ванную от плесени: как приготовить "волшебную" смесь

Не спешите тратить на агрессивную химию, есть более мощное средство для очистки плесени

В ванной комнате часто распространяется плесень, с которой не всегда справляется бытовая химия. Для приготовления мощного очистителя нужны только подручные компоненты.

Чтобы избавиться от плесени в душе, воспользуйтесь самодельным средством. О фантастическом трюк рассказывает издание The Sun.

Так, простой лайфхак поможет без хлопот убрать плесень в ванной комнате, включая межплиточные швы и сантехнику. Чтобы приготовить действенный раствор, смешайте три ингредиента: две столовые ложки средства для мытья посуды, перекись водорода и 20 капель масла чайного дерева.

Добавьте смесь на щетку и потрите пострадавшую от грибка поверхность. Прежде, чем смыть чистой водой, оставьте "волшебное" средство на 15 минут.

Перекись водорода поможет убрать даже самую стойкую плесень, а заодно отбелит поверхность лучше любого магазинного отбеливателя. В то время как масло чайного дерева убивает споры грибка и предотвратит их повторное появление, к тому же, придаст приятный запах в комнате.

Как писал "Телеграф", плесень может покрывать даже одежду. С помощью простых методов вы сможете решить проблему и спасти вещи от грибка.