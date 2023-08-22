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Делайте так - и ваши пирожки будут как пух: хитрости приготовления пышного теста

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Маленькие хитрости пышной выпечки
Маленькие хитрости пышной выпечки. Фото shuba.life

Так тесто будет получаться всегда!

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается важный церковный праздник — Ореховый Спас. Традиционно в этот день готовят выпечку с фруктами и и орехами, а потом лакомятся угощениями. Если вы ищете, как правильно приготовить дрожжевое тесто на пирожки с яблоками, вам сюда. Вместе с Shuba мы расскажем об основных секретах.

Как приготовить дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто готовят двумя способами — опарным и безопарным. Однако для обоих способов необходимо брать свежие дрожжи и просеивать муку.

Для опарного способа вам необходимо приготовить опару — так называется дрожжевой раствор. Для этого дрожжи измельчите и положите в теплое молоко или воду (30 °C). Туда же добавьте около 30 г сахара, яйца и четверть всего количества муки. Размешайте все и поставьте в теплое место бродить на 30-40 минут. Масса должна увеличиться втрое, и на поверхности должны появиться пузырьки.

После указанного времени добавьте все необходимые по рецепту ингредиенты и вымешайте, в конце добавив сливочное или растительное масло. Накройте тесто и оставьте его "отдохнуть" на 1,5-2 часа. Не забывайте его обминать в это время!

Для безопарного способа дрожжи измельчите и и положите в теплую жидкость (30 °C), посыпьте сахаром, размешайте до растворения дрожжей. В полученную массу добавьте все указанные в рецепте ингредиенты и замесите тесто. Накройте тесто, оставьте в теплое место на 1,5-2 часа подходить. За это время нужно несколько раз обмять тесто.

Когда тесто увеличится вдвое, сформируйте из него изделия, положите в смазанные жиром формы для выпекания. Снова дайте подойти тесту. Смажьте яйцом и отправьте в духовку и поддерживайте необходимый температурный режим.

Из этого теста можно приготовить пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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