Как избавиться от мелких мошек на кухне: самый простой способ

Справиться с надоедливыми насекомыми достаточно просто

Рой появившихся из ниоткуда мелких мошек в кухне — проблема с которой сталкивался каждый. Сами по себе взрослые особи этих насекомых не представляют опасности, но их личинки не очень безобидны.

Борьбу с мошками нужно начинать незамедлительно. "Телеграф" расскажет, как это сделать эффективно.

Как избавиться от мошек на кухне

Борьбу с этими мелкими насекомыми нужно начать с определения места, где поселились мошки. Обычно их привлекают неприятные запахи, переспелые фрукты и залежавшаяся еда. Старайтесь не оставлять фрукты, овощи и другие продукты на столе.

Еще одним очагом появление мелких вредителей могут быть старые губки, тряпки и другие инструменты для уборки. Старайтесь хорошо вымывать их после использования и почаще менять на новые.

Мелкие мошки часто заводятся в горшках комнатных растений. В таком случае поможет только полная смена грунта зараженных растений и дезинфицирование горшков.

Как сделать ловушку от мошек

Бороться с мелкими мошками в кухне можно с помощью специальной ловушки. Она отлично поможет, если так и не удалось обнаружить место, где завелись насекомые.

Вам понадобятся:

пластиковый стаканчик;

пищевая пленка;

зубочистка;

любой фрукт.

На дно пластикового стакана нужно положить кусочек спелого фрукта. Емкость накрыть пластиковой пленкой и сделать в ней несколько отверстий зубочисткой. Ловушку нужно оставить на столе в кухне или возле раковины.

Спустя некоторое время мошки начнут проникать в стакан, чтобы полакомиться фруктом, но выбраться назад уже не смогут. Как только насекомые будут пойманы, стакан можно вынести в мусорный бак на улице.

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