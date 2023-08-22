Как избавиться от мелких мошек на кухне: самый простой способ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Справиться с надоедливыми насекомыми достаточно просто
Рой появившихся из ниоткуда мелких мошек в кухне — проблема с которой сталкивался каждый. Сами по себе взрослые особи этих насекомых не представляют опасности, но их личинки не очень безобидны.
Борьбу с мошками нужно начинать незамедлительно. "Телеграф" расскажет, как это сделать эффективно.
Как избавиться от мошек на кухне
Борьбу с этими мелкими насекомыми нужно начать с определения места, где поселились мошки. Обычно их привлекают неприятные запахи, переспелые фрукты и залежавшаяся еда. Старайтесь не оставлять фрукты, овощи и другие продукты на столе.
Еще одним очагом появление мелких вредителей могут быть старые губки, тряпки и другие инструменты для уборки. Старайтесь хорошо вымывать их после использования и почаще менять на новые.
Мелкие мошки часто заводятся в горшках комнатных растений. В таком случае поможет только полная смена грунта зараженных растений и дезинфицирование горшков.
Как сделать ловушку от мошек
Бороться с мелкими мошками в кухне можно с помощью специальной ловушки. Она отлично поможет, если так и не удалось обнаружить место, где завелись насекомые.
Вам понадобятся:
- пластиковый стаканчик;
- пищевая пленка;
- зубочистка;
- любой фрукт.
На дно пластикового стакана нужно положить кусочек спелого фрукта. Емкость накрыть пластиковой пленкой и сделать в ней несколько отверстий зубочисткой. Ловушку нужно оставить на столе в кухне или возле раковины.
Спустя некоторое время мошки начнут проникать в стакан, чтобы полакомиться фруктом, но выбраться назад уже не смогут. Как только насекомые будут пойманы, стакан можно вынести в мусорный бак на улице.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие натуральные средства отпугивают комаров.