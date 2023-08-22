Как отличить настоящий мед от поддельного: девять главных признаков

Только натуральный мед обладает множеством полезных для здоровья свойств

Мед производится пчелами из нектара цветов и служит не только вкусным сладким угощением, но и ценным источником питательных веществ. Еще благодаря пчелам можно решить проблемы со сном — для этого можно испробовать такой способ, как уликотерпия в Полтавской области.

Как отмечает Styler, украинцы с удовольствием запасаются медом на зиму. Этим пользуются недобросовестные торговцы, которые наловчились подделывать натуральный продукт.

Как определить, есть ли в меде сахар или нет

Если вы уже купили продукт, для вас совет, как проверить мед на сахар дома. Для этого опустите в него кусочек зачерствевшего хлеба. Подержите его там около 10 минут. Хлеб размякнет, если в меде есть сахарный сироп.

Другие способы, как проверить мед на подлинность:

Капните в раствор меда с водой немного йода. Если в нем есть мука или крахмал, раствор посинеет.

Разведите мед в воде. Если в продукте есть примеси, они всплывут на поверхность или осядут на дне емкости.

Как проверить мед на бумаге — просто нанесите на нее немного продукта. Если от меда остаются влажные пятна, то он разбавлен.

Также можно поднести к меду зажженную спичку. Натуральный мед расплавится и зашипит не сразу.

Как определить, натуральный мед или нет, еще у прилавка

Понять, что мед натуральный, можно по таким признакам:

мед вызывает легкое першение в горле;

тянется струйкой и образует небольшую горку на поверхности, которая не сразу рассасывается;

при переливании не ложится слоями.

Как проверить мед на руке — для этого разотрите его между пальцами. Натуральный мед при растирании всасывается.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сладкую яичницу с медом. Обязательно попробуйте — конечно, ваши домочадцы сначала удивятся, но потом станут просить такой завтрак каждый день.