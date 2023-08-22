Что добавить в котлеты вместо хлеба: будет втрое вкуснее

Один простой ингредиент заменит хлеб

Мы рассказывали о простом решении "луковой проблемы", которая поможет сделать котлеты в разы вкуснее. Еще один лайфхак состоит в том, чтоб поменять батон в котлетах на другой продукт.

Во время приготовления котлет многие кулинары добавляют хлеб в фарш. Это довольно популярное приложение, оно делает блюдо более сочным, ведь удерживает в нем влагу, такие котлеты становятся менее жесткими. Но есть одна альтернатива батону. О ней рассказали на ProstoWay.

Есть один продукт, который может и улучшить вкусовые качества мясного блюда и скрепить фарш. Речь идет о манной крупе.

Как "работает" манка в котлетах

Главное преимущество манки перед размоченным батоном – она придает котлетам однородности. Такой эффект объясняется набуханием крупы. Именно таким образом она и накапливает в себе влагу, что делает блюдо сочным.

Во время приготовления котлет с манкой мясной сок остается внутри блюда. Изделия будут мягкими и не будут разваливаться на сковороде.

Влажная мякоть хлеба – тоже неплохой дополнительный ингредиент. Он придает котлетам сочность и нежность. Но лучше использовать его, если не обнаружили манки на кухне.

Также манка делает однородными котлеты без использования яиц. Именно яйца называют одним из двух продуктов, которые портят котлеты.