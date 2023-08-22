Как реанимировать липучку на одежде и обуви: ловкие способы
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Застежки-липучки являются магнитами для ворса, волос и пыли.
Застежка на липучке чрезвычайно удобная для одежды, обуви и сумок. Но она очень недолговечна. На липкой стороне в виде маленьких крючков постоянно налипают ворсинки, нитки, шерсть. Из-за этого застежка теряет свою цепкость.
К счастью, существует не один лайфхак, который поможет восстановить свойства застежки на липучке. Их можно применять на практике по одному, или использовать сразу несколько методов восстановления.
Зубная щетка с жесткой щетиной отлично справится с удалением мусора на липучке. Положите вещь на ровную поверхность и выполняйте короткие, быстрые движения зубной щеткой, чтобы удалить ворсинки и мусор. Счищенный ворс удаляйте пальцами.
Липкий валик для ворса. Разложите вещь с липучкой на твердой ровной поверхности и прокатывайте валик, двигаясь от одного конца к другому. По необходимости меняйте липкие слои на валике или промывайте его. В качестве альтернативы валику можно использовать скотч.
Расческа с мелкими зубьями. Механизм очистки тот же, что и с зубной щеткой. Для предотвращения поломки лучше использовать металлическую расческу.
Другая застежка. Если сторона с крючком набита ворсом, потрите ее о другую застежку.
Спички или зажигалка помогут в том случае, если кончики липучей части сильно растрепались. Нужно просто аккуратно оплавить распустившиеся ворсинки. При использовании этого метода не забывайте соблюдать правила безопасности.
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