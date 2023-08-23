Хрустите огурцами до следующей весны: хитрость, с которой ваши банки с огурцами точно не взорвутся

Банки с закуской будут стоять весь год

Нет ничего лучше зимой, чем баночка хрустящих консервированных огурчиков, которые вы приготовили на собственной кухне. Они идеальны к картофелю, мясным блюдам, рагу, их можно добавлять в салаты и супы. Безусловно, можно пойти в магазин и купить уже готовые консервированные огурцы? Однако ни один магазинный вариант не будет лучше, чем маринованные огурцы на зиму, сделанные собственноручно.

Однако бывает так, что вроде маринад приготовлен по рецепту, банки все простерилизованы, однако через некоторое время они взрываются. Что делать, чтобы избежать неприятных ситуаций с взрывом крышек на банках, делится украинский кулинарный портал Shuba.

Что делать, чтобы банки с огурцами не взрывались

Чтобы избежать этого неприятного явления, рекомендуется предварительная обработка овощей. В частности, они рекомендуют залить огурцы рассолом. Для приготовления рассола на 3-литровую банку необходимо взять стопку соли

Раствор необходимо хорошо перемешать до полного растворения соли, залить огурцы и дать постоять три дня. Затем рассол нужно слить, прокипятить и снова разлить по банкам. После этого закатайте крышки и храните ваши огурчики.

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