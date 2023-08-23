Как избавиться от плесени в лотке стиральной машины: простое решение за 5 минут

На вашей кухне точно есть этот простой ингредиент

Если даже после стирки ваша одежда сохраняет неприятный запах, то, вероятно, это происходит из-за наличия плесени в лотке для стирального порошка или кондиционера для белья. Но не стоит беспокоиться, так как существует множество способов для очистки этого резервуара.

Плесневое образование может возникнуть из-за задерживания воды внутри стиральной машины или скопления остатков моющего средства. Эту ситуацию можно устранить без применения химических средств всего за 5 минут, пишет santeplus.

Как избавиться от плесени в лотке

Из-за своих вяжущих свойств и антибактериального эффекта уксус становится неотъемлемым компонентом в быту, идеально подходящим для решения подобных трудностей. Для применения этой хитрости следует соединить небольшое количество уксуса с горячей водой в тазу.

Салфеткой из микрофибры тщательно протрите грязный резервуар и дайте средству подействовать в течение 5 минут. После этого промойте лоток и протрите его чистой тканью. Также, используя этот раствор, вы можете очистить уплотнения стиральной машины, которые также могут быть подвержены появлению плесени.

Лоток устройства со временем загрязняется. Ранее мы писали, как еще можно почистить лоток стиральной машинки.