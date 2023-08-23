Какой таблеткой можно легко очистить застивший на посуде нагар: буде снова сиять

Вы сможете удалить даже самые серьезные загрязнения, не повреждая внутреннюю поверхность

Во время готовки иногда бывает так, что сковородки или кастрюли начинают пригорать. Это случается с каждым так что нет смысла расстраиваться. К тому же, очистка пригоревшей посуды — дело быстрое и простое.

С помощью бюджетных и эффективных методов вы с легкостью сможете избавиться от нагара на сковороде. Вам потребуется только одно средство, пишет santeplus.

Как очистить посуду от нагара

Положите одну таблетку для посудомоечной машины внутрь посуды. Залейте содержимое горячей водой, хорошо перемешайте, чтобы таблетка растворилась, и оставьте на 2-3 часа. После этого вылейте раствор и аккуратно протрите внутреннюю поверхность посуды губкой с мягкой стороной.

Таким способом можно эффективно убрать даже значительные загрязнения, избегая излишнего натирания и потенциального повреждения посуды. Даже если у вас нет посудомоечной машины, можно приобрести небольшую упаковку таблеток для посудомоечной машины и использовать их в данной ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.