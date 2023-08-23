Тараканы навсегда сбегут из вашей квартиры: чем их нужно угостить

Дешевое средство поможет избавиться от тараканов

Потравить поселившихся в квартире тараканов обычно советуют с помощью химикатов, которые в большом ассортименте представлены на рынке. Но применение таких агрессивных средств далеко не всегда оправдано.

Ядовитые средства могут навредить здоровью человека, а насекомые быстро вырабатывают к ним иммунитет. Поэтому на помощь может прийти один из народных способов против тараканов.

Как избавиться от тараканов

Чистота — главный противник тараканов. Какое бы средство не использовалось, прежде всего нужно начать с генеральной уборки дома. Во время наведения чистоты и порядка нужно обязательно:

перекрыть доступ к еде и воде. Тщательно убрать все крошки и насухо вытереть поверхности;

в идеале спрятать продукты в контейнеры, но если такой возможности нет, то хотя бы обернуть их пленкой;

вымыть плиту и стены на кухне от застывшего жира;

тщательно вымыть духовку, микроволновую печь и тостер.

С большой вероятностью во время уборки найдется скопление тараканов. С этого момента и начинается активная борьба с непрошенными соседями.

Бороться с тараканами можно с помощью лимонной кислоты. Упаковку "лимонки" нужно развести в 1 литре воды и обработать дом. Особое внимание нужно уделить местам, где скапливаются тараканы (темные углы, шкафчики на кухне, плинтуса и т.д.).

Тараканы не переносят лимонную кислоту и сбегут из квартиры.

Усилить эффект можно с помощью специального "угощения" для вредителей. После обработки лимонной кислотой в местах скопления тараканов рассыпьте смесь пищевой соды и сахарной пудры.

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