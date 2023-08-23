Тараканы навсегда сбегут из вашей квартиры: чем их нужно угостить
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Дешевое средство поможет избавиться от тараканов
Потравить поселившихся в квартире тараканов обычно советуют с помощью химикатов, которые в большом ассортименте представлены на рынке. Но применение таких агрессивных средств далеко не всегда оправдано.
Ядовитые средства могут навредить здоровью человека, а насекомые быстро вырабатывают к ним иммунитет. Поэтому на помощь может прийти один из народных способов против тараканов.
Как избавиться от тараканов
Чистота — главный противник тараканов. Какое бы средство не использовалось, прежде всего нужно начать с генеральной уборки дома. Во время наведения чистоты и порядка нужно обязательно:
- перекрыть доступ к еде и воде. Тщательно убрать все крошки и насухо вытереть поверхности;
- в идеале спрятать продукты в контейнеры, но если такой возможности нет, то хотя бы обернуть их пленкой;
- вымыть плиту и стены на кухне от застывшего жира;
- тщательно вымыть духовку, микроволновую печь и тостер.
С большой вероятностью во время уборки найдется скопление тараканов. С этого момента и начинается активная борьба с непрошенными соседями.
Бороться с тараканами можно с помощью лимонной кислоты. Упаковку "лимонки" нужно развести в 1 литре воды и обработать дом. Особое внимание нужно уделить местам, где скапливаются тараканы (темные углы, шкафчики на кухне, плинтуса и т.д.).
Тараканы не переносят лимонную кислоту и сбегут из квартиры.
Усилить эффект можно с помощью специального "угощения" для вредителей. После обработки лимонной кислотой в местах скопления тараканов рассыпьте смесь пищевой соды и сахарной пудры.
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