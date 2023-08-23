Эти средства избавят от запаха пота в обуви: о проблеме можно будет забыть

Простые и эффективные способы от запаха пота из обуви

С деликатной проблемой неприятного запаха из обуви сталкиваются многие. Амбре появляется в обуви, которую редко чистят, носят не по сезону, если она выполнена из некачественных материалов. Вони также не избежать, если обувь была неправильно высушена.

Главное в борьбе с неприятным запахов из обуви — не просто замаскировать, а решить проблему. Справиться с задачей помогут простые и доступные средства.

Как вывести неприятный запах из обуви

Прежде всего можно воспользоваться уксусом. Необходимо смочить стельку и подкладку обуви в уксусе и выставить на пару часов на свежий воздух. Затем нужно промокнуть внутреннюю часть обуви сухими салфетками и высушить. Запах пота полностью исчезнет.

Еще одно эффективное средство — использовать чайные пакетики. Необходимо положить в каждый туфель или кроссовок по пакетику и оставить минимум на ночь. Этого времени будет достаточно, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Если насыпать в обувь по 2 ст. ложки соды, равномерно распределить по стельке и оставить так хотя бы на 5 часов, неприятный запах тоже исчезнет. По прошествии времени не забудьте вытряхнуть из обуви соду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как эффективно и просто очистить белую обувь.