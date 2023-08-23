Мошки на кухне исчезнут: рабочие лайфхаки, как избавиться от вредных насекомых

Эти простые лайфхаки помогут избавиться от надоедливой мошкары в доме

Часто летом приходится бороться не только с надоедливыми мухами, но и с мелкой мошкарой, которая появляется чаще всего на кухне. Ее называют еще плодовыми мушками или дрозофилами, а лучшая среда обитания для них — это влага, тепло и источник пищи.

На портале Pearson дали несколько советов, как избавиться от надоедливой мошкары. В первую очередь важно определить источник их появления, после чего можно эффективно от них избавиться.

Выбросите старую, гниющую еду

Плодовых мошек привлекают продукты, которые уже начали портиться, в особенности фрукты и овощи, которые разлагаются. Сок перезрелых плодов буквально является магнитом для голодных мошек. Как только вы заметили мошкару в доме, немедленно пересмотрите шкафы, холодильник и другие поверхности, где может храниться еда. Все фрукты или овощи, которые начали выделять жидкость, нужно сразу же убрать из квартиры.

Протрите мусорные баки

Часто в мусорный бак может вылиться немного газировки, сока и других напитков, которые притягивают мошек. Внимательно осмотрите мусорный бак внутри и протрите его мыльной водой, чтобы убрать все липкие места.

Наведите порядок на кухне

Важно помнить, что даже малейшее пятно жидкости или немного крошек могут стать пиршеством для плодовых мух. Тщательно подметите и вымойте полы, а также протрите кухонные поверхности, чтобы избавиться от остатков мусора. Также обработайте труднодоступные места — за холодильником, за духовкой или мусорным ведром.

Замените старые губки, швабры и тряпки для посуды

Как бы вы ни мыли губки или кухонные тряпки, в них все равно могут оставаться кусочки пищи, которые и привлекают плодовых мух. Также местом обитания мошек может стать швабра для ванной. Этих насекомых привлекает влага, ведь это отличная среда для откладки яиц. Если вы давно не заменяли какой-либо из этих элементов, сейчас самое время это сделать.

Установите ловушки из уксуса

Можно воспользоваться тем, что мошки любят едкие запахи, особенно бродящих фруктов. Налейте яблочный уксус в неглубокие емкости и расставьте самодельные ловушки по дому. Мошки будут лакомиться яблочным уксусом, а когда они поймут свою ошибку, будет уже слишком поздно.

Устраните резервные утечки

Если у вас протекает водопровод, унитаз, кран и так далее, то следует немедленно это исправить. Медленно движущиеся стоки часто содержат пищу или органические вещества — еще одно потенциальное место для размножения плодоносных мух.

Запечатывайте пищевые контейнеры

Размер плодовых мошек не больше 3–4 мм и они могут проникнуть даже в самую маленькую щель. Поэтому важно прятать еду в контейнеры или под крышки, но плотно закрывать емкости с едой, чтобы мошки не попали внутрь.

Мойте посуду сразу

Порой бывает лень мыть посуду, но за то время, пока она будет стоять грязной в раковине или на столе, могут налететь дрозофилы. Не забывайте, они любят полакомиться остатками пищи или жидкости. Поэтому сразу мойте посуду с моющим и под горячей водой.

Стеклянная ловушка для фруктовых мух

Эта ловушка похожа на ту, в которой используется яблочный уксус, но в нее нужно добавить средство для мытья посуды. Так, налейте в стакан небольшое количество яблочного уксуса и добавьте 1–2 капли средства для мытья посуды или жидкого мыла. Яблочный уксус привлечет плодовых мух, а жидкое мыло попадет на их крылья и задержит их в стакане.

При отсутствии яблочного уксуса его можно заменить каплями вина или пива.

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