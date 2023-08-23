Как удалить плесень в ванной без отбеливателя и моющих средств: проблема исчезнет в кратчайшие сроки

Уборку в ванной можно сделать с помощью натуральных ингредиентов, без химии

Проблема влажности в ванной комнате встречается очень часто. Из-за этого могут появиться черные или зеленоватые следы плесени, особенно на швах плитки. К счастью, чтобы избавиться от этой проблемы, не всегда необходимо использовать моющее средство.

Натуральных ингредиентов может быть достаточно, чтобы плесень исчезла из вашей ванной комнаты в рекордно короткие сроки, пишет santeplus. Вы можете очистить плиточные швы и все другие поверхности в ванной комнате с помощью уксуса или пищевой соды.

Как удалить пятна плесени с помощью простых ингредиентов

Уксус

Уксус — это мощный ингредиент, который следует включить в свой домашний арсенал для нейтрализации бактерий, а также микроорганизмов, связанных с влажностью. Чтобы воспользоваться этим трюком, начните с того, что налейте уксус в бутылку с распылителем. Затем обрызгайте все места, пораженные плесенью и протрите все влажной тряпкой. Если грибок засел в труднодоступных местах, можно воспользоваться старой зубной щеткой.

Пищевая сода

Преимущество пищевой соды в том, что она безопасна для детей и домашних животных. Этот ингредиент действует путем нейтрализации спор плесени и поглощения влаги. Насыпьте чайную ложку в емкость с распылителем, наполненную водой, и распылите этот препарат на стены, прежде чем использовать губку для очистки поверхности. Повторите этот жест столько раз, сколько необходимо, прежде чем дать ему высохнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что плесень часто появляется на силиконовом герметике в ванной. Но с помощью действенного трюка удастся вернуть чистоту и гигиеничность.