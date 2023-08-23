Белая одежда спасена: самое "упертое" пятно сойдет, если натереть его одним средством из кухни

Не спешите тратить деньги на пятновыводитель, есть более дешевая и эффективная альтернатива

Пятно может испортить вещь, особенно если она белого цвета. Магазинные пятновыводители не всегда справляются с загрязнением белой одежды, к счастью, проблему решит одно кухонное средство.

Если нужно убрать "упертое" пятно с белой веще, стоит воспользоваться одним трюком. О нем рассказывает материал Mirror.

Очистить белую одежду от пятен, особенно если причиной стала пища, поможет подручный продукт, который найдется на вашей кухне. Речь идет о средстве для мытья посуды.

Так, жидкость для мытья посуды удаляет большинство пищевых пятен с одежды. Суть лайфхака проста: нанесите немного средства на пятно, потрите, снова покройте пятно и поместите в стиральную машину, чтобы постирать как обычно. Если пятно стойкое, стоит предварительно замочить ткань в небольшом количестве моющего.

Подручный компонент сработает не хуже дорого пятновыводителя. Следы соусов, напитков, мясных или рыбных блюд, десертов и другой пищи, которая случайно запачкала вашу вещь, без хлопот удалятся с волокон ткани.

Ранее "Телеграф" делился другими лайфхаками по выведения пятен с одежды. Необычный трюк справиться со следами красного вина, а подручное средство быстро очистит вещи от травы.