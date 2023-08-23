Как почистить шторы, не снимая их с окна: элементарный трюк

Со временем на занавесках накапливается пыль и грязь.

Обычно, когда вы делаете уборку в доме, вытирая пыль с мебели, многие пренебрегают важной деталью: шторами. А все потому, что никто не хочет снимать их с окна, а после вешать назад. К счастью, есть хитрость, как их почистить, не снимая.

Помимо неприятного эстетичного вида, засорение пылью ваших штор может привести к проблемам со здоровьем, пишет портал santeplus. Тем не менее за шторами вполне можно правильно ухаживать, даже не снимая их с окна. Все что вам нужно — это пылесос.

Как почистить шторы пылесосом

Установите минимальную мощность на вашем гаджете, чтобы занавеска не тянула вниз по трубе, и пропылесосьте шторы. Такая хитрость поможет избавиться от ненужной пыли, а также придаст занавескам более привлекательный вид.

Также, чтобы придать им ароматный оттенок, перед использованием пылесоса можно капнуть несколько капель эфирного масла в фильтр прибора.

Еще один способ — это использование пароочистителя. Он позволяет быстро удалить грязь с волокон ткани и растворить молекулы пыли. Однако его не стоит использовать для чистки бархатных штор или деликатных тканей.

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