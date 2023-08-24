Просто поставьте в духовку миску с водой: хитрость, которая облегчит вам жизнь

Этот лайфхак поможет вам на кухне!

Трудно найти человека, который отказался бы от вкуснейших пирожков или запеченной рыбки. Но еще труднее найти человека, который с удовольствием согласился бы отмыть духовку после приготовления этих блюд — довольно часто в ней остается жир и нагар.

Но уу Рixelinform есть одна отличная хитрость, которая поможет помыть духовку. Чтобы легче было отчистить духовку, можно поставить миску с водой.

Зачем ставить в духовку миску с водой

Дело в том, что вода поглощает жир и нагар. Кроме того, процесс очищения духовки станет менее трудоемким.

Для этого лайфхаку берите плошку среднего размера. Она должна быть такого размера, чтобы в миске уместилось около 1 литра воды.

Налейте холодную воду в миску и поставьте в духовку на нижний уровень. Включите духовку на 180 градусов Цельсия на полчаса. Через 30 минут выключите и дайте немного остыть.

Откройте духовку и осторожно вытяните миску – жир и нагар будут впитаны водой. Все оставшиеся можно легко удалить с помощью губки или тряпки.

Это простой и эффективный способ очищения духовки. Он поможет вам сэкономить время и силы, а также сделает вашу духовку чище.

Что сделать, чтобы решетки и дверцы духовки сияли, читайте в материале "Телеграфа". Так ваша кухня будет чистой без лишних усилий.