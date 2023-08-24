Как очистить плиточные швы и сделать их как новые: исчезнет даже плесень

Эти натуральные средства легко очистят плитку и вернут ее блеск.

На стыках плитки в ванной часто появляются неприглядные пятна плесени, вызванные мыльной пеной или минеральными отложениями. К счастью, есть несколько эффективных и простых домашних средств, которые помогут избавиться от этой проблемы в кратчайшие сроки.

Швы между плитками довольно быстро загрязняются, поэтому для поддержания их в надлежащем состоянии требуется регулярная очистка примерно раз в две недели, пишет портал santeplus. Эти два "рецепта" очистки вдохнут новую жизнь в вашу плитку в ванной.

Как очистить швы плитки в ванной

Пищевая сода и нашатырный спирт

Один из наиболее эффективных способов очистки затирки и придания плитке блеска — приготовить смесь из 7 стаканов теплой воды, полстакана пищевой соды и 1/3 стакана нашатырного спирта.

После того как пищевая сода полностью растворится, поместите всю смесь в пульверизатор, и опрыскивайте швы до тех пор, пока они не станут полностью влажными, а затем оставьте раствор на 5 минут или более. После возьмите щетку с жесткой щетиной и потрите плитку. Влажной, хорошо отжатой тряпкой протрите проблемные места, чтобы удалить грязную жидкость, и при необходимости повторите операцию, прежде чем высушить сухой тканью.

Пищевая сода и перекись водорода

Все, что вам нужно сделать, это смешать перекись водорода с пищевой содой в миске до образования пасты. Нанесите раствор на швы и оставьте на несколько минут, а затем потрите щеткой, чтобы отбелить поверхность. После, протрите чистой влажной тканью из микрофибры, чтобы промыть плитку, а затем высушите полотенцем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что плесень часто появляется на силиконовом герметике в ванной. Но с помощью действенного трюка удастся вернуть чистоту и гигиеничность.