Желтое сиденье унитаза снова будет белоснежным: хитрости уборки без отбеливателя и химии
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Экологически и экономически это лучшее решение.
Со временем и даже после многих чисток сиденье унитаза может пожелтеть. Покупая каждый раз новое сидение, можно и разориться, однако этого легко избежать. Чтобы очистить грязное и пожелтевшее сиденье унитаза можно использовать натуральные ингредиенты, которые есть под рукой на вашей кухне.
Отбеливатель, хотя и эффективен в уничтожении микробов и бактерий, а также в отбеливании поверхностей, остается токсичным, поскольку содержит химические вещества, пишет santeplus. Его необязательно использовать во время уборки, тем более, если есть более натуральные продукты.
Как отбелить пожелтевшее сиденье унитаза
- Пищевая сода
Этот ингредиент поможет вам удалить самые стойкие пятна, даже те, что встречаются на сиденье унитаза, благодаря своим отбеливающим свойствам. Для этого просто смочите влажную губку пищевой содой и потрите пораженный участок. Оставьте продукт на несколько минут, затем смойте теплой водой. Отметим, что для проведения этой операции желательно предварительно продезинфицировать сиденье унитаза уксусом.
- Лимон
Лимон является лучшим чистящим средством для очистки, удаления накипи и отбеливания поверхностей благодаря содержащейся в нем лимонной кислоте. Вам понадобятся следующие ингредиенты: 4 столовые ложки пищевой соды и 2 столовые ложки лимонного сока.
Смешайте ингредиенты, чтобы получилась паста. Нанесите эту смесь на сиденье унитаза и протрите губкой. Оставьте на 10 минут, после еще раз потрите и смойте теплой водой.
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