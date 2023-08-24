Желтое сиденье унитаза снова будет белоснежным: хитрости уборки без отбеливателя и химии

Экологически и экономически это лучшее решение.

Со временем и даже после многих чисток сиденье унитаза может пожелтеть. Покупая каждый раз новое сидение, можно и разориться, однако этого легко избежать. Чтобы очистить грязное и пожелтевшее сиденье унитаза можно использовать натуральные ингредиенты, которые есть под рукой на вашей кухне.

Отбеливатель, хотя и эффективен в уничтожении микробов и бактерий, а также в отбеливании поверхностей, остается токсичным, поскольку содержит химические вещества, пишет santeplus. Его необязательно использовать во время уборки, тем более, если есть более натуральные продукты.

Как отбелить пожелтевшее сиденье унитаза

Пищевая сода

Этот ингредиент поможет вам удалить самые стойкие пятна, даже те, что встречаются на сиденье унитаза, благодаря своим отбеливающим свойствам. Для этого просто смочите влажную губку пищевой содой и потрите пораженный участок. Оставьте продукт на несколько минут, затем смойте теплой водой. Отметим, что для проведения этой операции желательно предварительно продезинфицировать сиденье унитаза уксусом.

Лимон

Лимон является лучшим чистящим средством для очистки, удаления накипи и отбеливания поверхностей благодаря содержащейся в нем лимонной кислоте. Вам понадобятся следующие ингредиенты: 4 столовые ложки пищевой соды и 2 столовые ложки лимонного сока.

Смешайте ингредиенты, чтобы получилась паста. Нанесите эту смесь на сиденье унитаза и протрите губкой. Оставьте на 10 минут, после еще раз потрите и смойте теплой водой.

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