Как избавиться от старческого запаха: способ уборки опытных хозяек

С помощью этого лайфхака можно убрать в квартире неприятный запах старости и затхлости

Запах старости и сырости в квартире — это всегда неприятно. В таком помещении некомфортно находиться и хочется поскорее уйти. Этот специфический запах очень стойкий и одно проветривание не помогает от него избавиться. В ход идут разнообразные средства — от покупной химии до народных рецептов.

Среди способов, как избавиться от старческого запаха в квартире есть эффективный, простой и безопасный для окружающих. Для него понадобятся компоненты, которые есть в арсенале каждой хозяйки.

Необходимо взять емкость с шести литрами теплой воды, добавить 5 столовых ложек уксуса и одну столовую ложку жидкого мыла (лучше всего хозяйственного). Все компоненты хорошо перемешать и использовать раствор для уборки.

Полученным раствором нужно протереть абсолютно все поверхности — пол, стены, подоконники, люстры, ковры, мягкая мебель. Весь текстиль, который используется для украшения дома необходимо обязательно выстирать. И не стоит забывать о хорошем проветривании.

Раствор мыла с уксусом не только устранит неприятные запахи старости, но и удалит все загрязнения без разводов.

Для того чтобы наверняка избавиться от неприятного запаха в квартире, растворите небольшое количество уксуса в кастрюле с кипятком и оставьте в комнатах остывать. Пары уксуса быстро устранят оставшийся спертый запах.

Ранее "Телеграф" делился советами о том, как избавиться от запаха пригоревшей пищи.