Для поста и не только: что добавить в рис вместо мяса, чтобы было втрое вкуснее

Несколько интересных вариантов приготовления

Сочетание риса и мяса классическое. Его много используют — чего стоит только наваристый и сытный плов. Но чтобы вкусно приготовить рис, не обязательно брать килограмм мяса.

Если в пост или по другим причинам вы ищете, чем заменить мясо к рису, то есть отличные альтернативы. О них рассказали на портале ProstoWay.

Что подходит к рису

Рис прекрасно сочетаетесь с морепродуктами. Любимые креветки, мидии, кальмары и т.п. можно просто обжарить на сливочном масле с добавлением растительного масла и добавить к рису перед подачей. Чтобы был редким и особенно ароматным, можно залить морепродукты сливками. Или же в конце добавить 0,5 стакана воды.

Еще один вкусный вариант, который станет более бюджетным, чем морепродукты, будут шампиньоны. Поджарьте грибочки вместе с луком с морковью, добавьте воды, а затем всыпьте промытый рис. Конечно, соль, специи следует добавить к собственному вкусу.

Рисовая каша будет очень вкусной даже если ее просто обогатить разными сочетаниями овощей. Это именно та крупа, с которой можно экспериментировать — каждый раз у блюда будет другой вкус.

С такими деталями обычный черт будет очень вкусным. Также мы рассказывали, как правильно сварить кукурузу.