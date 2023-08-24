Линолеум станет как новый: чем его натереть, чтобы покрытие вернуло яркость

Этот способ также уберет все неприятные запахи

Спасти напольное покрытие можно, даже если линолеум весь в дефектах. Чтобы дать ему вторую жизнь и не тратиться на новое покрытие, можно воспользоваться простым и экономичным способом.

Вы избавитесь от неприятных запахов, а цвет линолеума проявится и станет как новый, пишет cpykami. Стоит обрабатывать небольшие участки линолеума за раз — это не только удобнее, но и проще.

Чем обработать линолеум

Прежде всего, следует обезжирить небольшой участок линолеума, например, используя уайт-спирит. После этого нанести немного олифы для дерева на обезжиренный участок. Это можно сделать при помощи тряпки или руками (обязательно в перчатках). Тщательно втирайте олифу в линолеум. После этого избытки необходимо удалить сухой чистой тряпкой.

Нет необходимости после мыть покрытие. Олифа будет поглощена, раскроет цвет линолеума, придаст свежесть и усилит яркость. Пол не будет скользким или липким, а будет выглядеть как новый.

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