Полотенца станут мягкие как облака: используйте приправу

Суперпростой и доступный способ сделать полотенца снова мягкими

После долгого использования и стирок махровые полотенца теряют свою мягкость. Вернуть им мягкость с помощью кондиционера не получится, потому что это средство нельзя применять для полотенец. Но не стоит отправлять жесткое полотенце в утиль. Есть простые народные средства, которые помогут исправить ситуацию.

Как вернуть мягкость старым полотенцам

Для этого понадобится самая популярная специя — соль. Две столовые ложки обычной соли нужно растворить в литре прохладной воды. В полученном растворе нужно замочить старые жесткие полотенца.

Спустя 30-40 минут прополощите полотенца в чистой воде, аккуратно отожмите руками и повесьте сушиться. Белье должно сохнуть на свежем воздухе, но не под прямыми солнечными лучами.

После того как полотенце высохнет, его нужно отгладить с отпаривателем. После всех этих манипуляций полотенце снова станет мягким.

Вместе с солью можно использовать нашатырный спирт. Растворите в холодной воде 2 чайные ложки нашатырного спирта и 2 столовые ложки соли. Замочите полотенце в растворе на 2 часа. Затем хорошо прополоскайте и высушите изделие.

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