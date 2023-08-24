О мозолях можно забыть раз и навсегда: чем натереть туфли

Простой и дешевый трюк

Приобретение новой обуви часто приносит радость, особенно женщинам, которые только приобрели модные туфли. Но также они могут вызвать дискомфорт от натирания ног и образования болезненных мозолей.

Использование пластыря не является идеальным решением, поскольку он часто бывает заметен под обувью, и будет при этом выглядеть неаккуратно. Кроме этого бывает и так, что пластырь начинает скручиваться, что влечет за собой дополнительные неудобства. Более эффективное и комфортное решение есть, пишет ukr.media.

Как предотвратить натирание от новой обуви

Для достижения результата следует втирать обычное кусковое мыло внутри обуви, уделяя особое внимание пятке и другим уязвимым участкам. Рекомендуется проводить эту легкую процедуру перед каждым выходом, пока обувь хорошо не разносится.

Также имеется и еще один эффективный метод: перед обуванием просто нанесите обычный крем на ноги, такой как для рук или любой другой. Он снизит трение и придаст коже более гладкую поверхность.

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