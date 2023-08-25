Вернуть белизну пожелтевшему нижнему белью без отбеливателя - реально: три полезные уловки

Белым вещам необходим правильный уход, чтобы их цвет сохранялся

Белое белье и особенно нижнее белье имеют тенденцию со временем тускнеть. К счастью, есть эффективные и очень простые способы вернуть им белизну.

Благодаря повседневным ингредиентам вы сможете сохранить любимое белое нижнее белье, не увидя его пожелтевшим, пишет santeplus. Вот 3 совета, которые стоит взять на вооружение прямо сейчас.

Как отбелить нижнее белье

Лимон и перекись водорода

Вам понадобится один стакан перекиси водорода, сок одного лимона и два стакана воды. Высыпьте ингредиенты в контейнер или таз и перемешайте до получения однородной смеси. Затем замочите одежду в этой жидкости примерно на двадцать минут, затем прополощите в ней вещи перед обычной стиркой. Вы также можете высыпать эту смесь прямо в отсек для моющих средств стиральной машины.

Лимон и соль

Вам понадобится сок 2 лимонов, ½ стакана соли и 5 стаканов холодной воды. Нагрейте немного воды в кастрюле, затем, когда она закипит, добавьте лимонный сок и соль. Перемешайте несколько секунд, снимите с огня и перелейте смесь в миску. Замочите нижнее белье в этой смеси на 1 час, затем промойте чистой водой и проведите обычную стирку. Однако имейте в виду, что этот трюк не подходит для хрупких и деликатных материалов.

Пищевая сода

Вам понадобится 1 столовая ложка пищевой соды и 2 столовые ложки воды. Начните со смешивания 1 столовой ложки пищевой соды с 2 столовыми ложками воды и затем нанесите эту пасту на ваше белье. Оставьте на 1 час и после прополощите нижнее белье и постирайте.

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