Чем натереть окна, чтобы они блестели: странный, но действенный трюк

Самое важное, не оставить на стеклах разводов, иначе окна не будут выглядеть чистыми

Мытье окон в доме – рутинная, но непростое задание. Солнечные лучи в ясную погоду почеркнут каждое пятно на стекле, поэтому важно очистить окна до блеска и так, чтобы не было разводов.

Чтобы окна блестели, их нужно натереть одним подручным средством – уксусом, однако есть важный нюанс с температурой жидкости. О странном, но действенном лайфхаке пишет Express.

Так, окна в доме загрязняются пылью и отпечатками пальцев, из-за чего теряют блеск. Однако стекла засияют, если помыть их с уксусом. Дешевое бытовое средство часто используется в уборке.

Ключевой момент этого лайфхака – уксус должен быть теплым. Следует нагреть уксус на низкой или средней температуре в термостойкой емкости, но не доводить до кипения. Когда уксус начнет выделять пар, вылейте его в распылитель.

Нанесите жидкость на окна, уделяя внимание самым загрязненным участкам. Оставьте уксус ненадолго на стеклах, и лишь после смывайте. Для этого протрите поверхность чистой тканью или бумажным полотенцем.

Кроме того, вы можете сделать еще более эффективное средство для мытья окон, если добавите к уксусу цитрус. Просто смешайте цедру лимона и небольшое количество уксуса, оставьте смесь настаиваться на неделю. После этого нагрейте, разбавьте водой и мойте полученным раствором окна.

Не менее важно очищать оконные рамы. Они снова будут белоснежными, если вы воспользуетесь проверенным лайфхаком, о котором мы писали ранее.