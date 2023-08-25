Распространенная ошибка: большинство кулинаров гасят соду неправильно

В чем состоит ошибка с содой в тесте

Для многих рецептов выпечки нужна гашеная сода. Но, оказывается, даже в таком простом действии, как погасить соду, многие совершают ошибки. Также мы рассказывали, как вкусно сварить кукурузу.

Выпечка с содой не всегда поднимается и выходит хорошо. Оказывается, причина в неправильном тушении. Об этом рассказали на kontrakty.ua.

Распространенное заблуждение в тушении соды

Когда мы готовим выпечку, блины и оладьи, стараемся достичь максимальной нежности и легкости готового изделия. Есть разные методы этого достичь – дрожжи, пекарский порошок, сода. Сода – это самый простой из них.

Она разрыхляет любое изделие в два этапа. Сначала сода сталкивается с кислой средой уксуса, из-за чего происходит химическая реакция, затем она продолжает разрыхлять изделие при нагревании во время выпечки.

Обычно кулинары тушат соду уксусом — в ложке или стакане непосредственно перед добавлением смеси в тесто. Так мы видим бурную реакцию выделения углекислого газа, но именно этот углекислый газ не может ничего разрыхлить — ведь весь процесс происходит в ложке вне теста. Так первый этап разрыхления абсолютно теряется, потому что кислота нейтрализует соду, которая должна разрыхлить тесто.

Как правильно тушить соду?

Чтобы сохранить химическую реакцию, соду следует всыпать в смесь ингредиентов в муку и полить уксусом. После чего сразу перемешать. Так углекислый газ, образованный в результате реакции, останется в тесте.

Еще лучший способ, который работает в 10 из 10 случаев — добавить соду в сухие ингредиенты, а уксус — в жидкие. А потом их перемешайте все вместе.

Еще один момент, который нужно иметь в виду, если в составе теста присутствуют кислые продукты, такие как сметана, кефир, лимонный сок и т.п., дополнительно уксус лить не надо. Также мы рассказывали, что добавить в котлеты, чтобы было вкуснее.