Как вернуть мягкость ковру с высоким ворсом: фантастически простой трюк

Ноги будут утопать в высоком и мягком ворсе ковра

Ковры с длинным мягким ворсом создают в комнате комфортную обстановку и придают ощущения уюта. По такому напольному покрытию приятно ходить босиком.

Но со временем любой ковер, как и другие вещи, теряет свою мягкость, а длинный ворс приминается. Регулярной чистки ковра недостаточно, чтобы обновить ворс. В арсенале опытных хозяек есть хитрость, которая позволит сделать это с минимумом затрат и буквально за одну ночь. Воспользовавшись этим лайфхаком, больше не захочется покупать средства для чистки в магазине.

Как поднять ворс на ковре

Для обновления высокого ворса на ковре понадобится специя, которая точно есть в каждом доме — соль. Лучше всего проводить процедуру в вечернее время, чтобы жильцы дома не разносили средство по другим комнатам.

Чтобы поднять длинный ворс, нужно ровным слоем рассыпать соль по ковру и оставить так на 12 часов. Утром необходимо смести соль влажной щеткой и пропылесосить ковер.

Ворс поднимется, станет мягче и останется в таком состоянии. Рекомендуется повторять эту процедуру с ковром хотя бы раз в месяц. Тогда покрытие всегда будет выглядеть как новое.

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