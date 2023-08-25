Не спешите покупать новый: чем почистить сгоревший утюг за считанные минуты

Рассказываем, как почистить утюг подручными средствами

Все могут столкнуться с отвлекающими моментами во время глажки. Например, когда раздается телефонный звонок или вы просто задумались, и раз! Ваш утюг сгорел. Но не волнуйтесь, это не конец света и не конец для вашего прибора. Существуют такие решения, которые могут вернуть его к жизни. Кстати, вовсе не обязательно гладить постельное белье и тратить на это время.

А портал Informacion предлагает несколько простых советов, как почистить сгоревший утюг в домашних условиях. Эти ингредиенты найдутся в каждом доме.

Как почистить утюг от нагара

Шаг 1. Отсоедините утюг от сети.

Перед началом чистки важно убедиться, что утюг отключен от сети. Так мы избегаем каких-либо рисков и работаем безопасно.

Шаг 2. Используйте белый уксус для удаления нагара.

Белый уксус, этот верный союзник в уборке, снова избавит нас от неприятностей. Нагрейте небольшое количество белого уксуса, затем осторожно протрите поверхность тканью или губкой. Если в отверстиях или бороздках имеется мусор, то обработайте их тампоном, смоченным в уксусе.

Шаг 3. Крупная соль для безупречной обработки.

Если на подошве утюга еще остались сильные следы нагара, спасением станет крупная соль. Снова включите утюг в розетку и насыпьте несколько столовых ложек крупной соли на ткань. Аккуратными движениями потрите горячую поверхность утюга по ткани, пока пятна полностью не исчезнут. Будьте осторожны и не накаляйте слишком сильно, чтобы не обжечься. После отключения и охлаждения протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить остатки.

Шаг 4. Примените свечной воск.

Если приведенные выше действия не сработали, не беспокойтесь. Возьмите восковую свечу и включите утюг на умеренную температуру. Затем осторожно потрите свечой поверхность утюга и удалите воск мягкой тканью. Если следы грязи еще есть, нанесите немного уксуса, как мы уже упоминали ранее.

Шаг 5. Удивительный секрет — зубная паста.

Убедитесь, что утюг отключен от сети, а затем нанесите на поверхность немного зубной пасты. Осторожно потрите чистой тканью, затем включите функцию отпаривания на несколько минут. Когда утюг нагреется, протрите его тряпкой, чтобы отполировать и удалить следы пасты.

Ранее мы рассказывали, как быстро погладить вещи. Эта хитрость намного упрощает глажку даже самых деликатных тканей.