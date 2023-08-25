Белыми станут даже самые грязные носки: три бюджетные хитрости

Добиться потрясающих результатов можно и без агрессивных химикатов

Даже при частой стирке, на наших белых носках остаются стойкие черные пятна. Не спешите их выбрасывать, ведь им можно подарить вторую жизнь, используя один из этих трех экологически чистых методов стирки.

Очень часто даже самая дорогая и разрекламированная химия оказывается совсем не эффективной, пишет портал santeplus. К счастью, есть простые лайфхаки с подручными средствами, которые помогут вам отбелить даже самые грязные носки.

Как отстирать грязные белые носки

Вода и соль

Сначала нужно смешать две столовые ложки соли с одним литром теплой воды в тазике, в который после погрузите грязные носки. Дайте раствору подействовать в течение 10 минут. А после постирайте и ополосните носки холодной водой.

Лимонный сок

Вооружитесь чашкой лимонного сока и литром теплой воды. Оставьте носки в этой смеси на 45 минут., а после промойте их и дайте высохнуть на солнце.

Пищевая сода и лимон

Намочите носки и приготовьте пасту из сока половины лимона и столовой ложки пищевой соды. Аккуратно вотрите смесь в носки и дайте ей подействовать в течение 10 минут. Затем постирайте носки как обычно.

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