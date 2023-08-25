Чем натереть белые кроссовки, чтобы заслепили глаза: есть в каждом доме

Вернуть любимой паре белоснежный вид очень просто

Стильная белая обувь идеально подходит для летних прогулок. Тем не менее со временем ваши любимые кроссовки или кеды могут запачкаться и утратить свой первоначальный вид. Но не переживайте, вернуть обуви белизну легко.

Для очистки белых кроссовок или кед пользуйтесь смесью, приготовленных из доступных средств. Вам потребуются всего лишь три компонента: пищевая сода, моющее средство для посуды и зубная паста. Об этом пишет the sun.

Как отбелить светлые кроссовки

Объедините 2 столовые ложки пищевой соды с равными долями средства для мытья посуды, после чего добавьте 1 столовую ложку зубной пасты. Подготовленную пасту следует нанести на обувь с помощью щетки и оставить в таком состоянии в течение 10 минут.

После этого нужно поместить обувь в стиральную машину, чтобы избавиться от остатков смеси. В случае, если изделия нельзя стирать в машине, можно тщательно прополоскать их вручную.

Ранее мы писали, как устранить неприятный запах в обуви летом. Вонь из любимых кроссовок вас больше не побеспокоит.