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Чем натереть белые кроссовки, чтобы заслепили глаза: есть в каждом доме

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Грязные кроссовки снова станут белыми Новость обновлена 25 августа 2023, 18:06
Грязные кроссовки снова станут белыми. Фото youtube.com

Вернуть любимой паре белоснежный вид очень просто

Стильная белая обувь идеально подходит для летних прогулок. Тем не менее со временем ваши любимые кроссовки или кеды могут запачкаться и утратить свой первоначальный вид. Но не переживайте, вернуть обуви белизну легко.

Для очистки белых кроссовок или кед пользуйтесь смесью, приготовленных из доступных средств. Вам потребуются всего лишь три компонента: пищевая сода, моющее средство для посуды и зубная паста. Об этом пишет the sun.

Как отбелить светлые кроссовки

Объедините 2 столовые ложки пищевой соды с равными долями средства для мытья посуды, после чего добавьте 1 столовую ложку зубной пасты. Подготовленную пасту следует нанести на обувь с помощью щетки и оставить в таком состоянии в течение 10 минут.

После этого нужно поместить обувь в стиральную машину, чтобы избавиться от остатков смеси. В случае, если изделия нельзя стирать в машине, можно тщательно прополоскать их вручную.

Ранее мы писали, как устранить неприятный запах в обуви летом. Вонь из любимых кроссовок вас больше не побеспокоит.

Теги:
#Обувь #Кроссовки #Лайфхак #Кеды #Белые кроссовки