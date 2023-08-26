Укр

Маленький диаметр - не проблема: как помыть посуду с узким горлышком

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вся ваша посуда будет чистой
Вся ваша посуда будет чистой. Фото zn.ua

Оказывается, это невероятно просто

Наверняка, многие стремятся к идеально чистой посуде. Однако иногда бывают ситуации, когда горлышко бутылки или графина настолько узкое, что рука не проходит и вымыть такую посуду изнутри кажется нереальным.

Вместе с "Главредом" расскажем, как помыть посуду с узким горлышком, если нет специальной щетки и приспособлений. Вам для этого понадобятся простые ингредиенты, которые есть на каждой кухне.

Как помыть посуду с узким горлышком

Для первого способа разведите 1 столовую ложку нашатырного спирта на литр воды и замочите в этом растворе стаканы на полчаса. Через 30 минут грязь должна отойти и можно промыть их под простой проточной водой.

Если же у вас нет нашатыря, налейте в посудину теплую воду, насыпьте рис и ложку пищевой соды. Потрясите посуду и промойте обычным способом.

Также в таких случаях попробуйте разбавить воду с мыльным средством и просто потрясите посудину. Если же этот способ не поможет — налейте в посудину уксус и добавьте соль. Учтите, что кристаллы соли должны быть крупными. Получившуюся смесь перемешайте прямо в посуде и немного подождите. Крупицы соли помогут отмыть грязь и налет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как помыть пластиковые бутылки изнутри. Этими лайфхаками вы упростите себе жизнь.

Теги:
#Посуда #Лайфхак