Маленький диаметр - не проблема: как помыть посуду с узким горлышком

Оказывается, это невероятно просто

Наверняка, многие стремятся к идеально чистой посуде. Однако иногда бывают ситуации, когда горлышко бутылки или графина настолько узкое, что рука не проходит и вымыть такую посуду изнутри кажется нереальным.

Вместе с "Главредом" расскажем, как помыть посуду с узким горлышком, если нет специальной щетки и приспособлений. Вам для этого понадобятся простые ингредиенты, которые есть на каждой кухне.

Как помыть посуду с узким горлышком

Для первого способа разведите 1 столовую ложку нашатырного спирта на литр воды и замочите в этом растворе стаканы на полчаса. Через 30 минут грязь должна отойти и можно промыть их под простой проточной водой.

Если же у вас нет нашатыря, налейте в посудину теплую воду, насыпьте рис и ложку пищевой соды. Потрясите посуду и промойте обычным способом.

Также в таких случаях попробуйте разбавить воду с мыльным средством и просто потрясите посудину. Если же этот способ не поможет — налейте в посудину уксус и добавьте соль. Учтите, что кристаллы соли должны быть крупными. Получившуюся смесь перемешайте прямо в посуде и немного подождите. Крупицы соли помогут отмыть грязь и налет.

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