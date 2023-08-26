Где больше мяса: известно, какую часть курицы выгоднее покупать

Есть одна часть, в которой пропорция цена/качество – лучшая

Куриное филе считается одним из самых вкусных кусочков. Мы рассказывали, как вкусно его приготовить. Мясо из этой части курицы не содержит жира, жилок, хрящей, и потому заслужило всенародную любовь.

Но есть и другие части, которые покупать выгоднее, а приготовить можно вкуснее. Об этом рассказали на портале GreenPost. Речь идет о филе бедра. Это кусок окорока, очищенного от кожуры и кости. Это мясо считается одним из самых сочных, плотных и полезных кусков курицы.

Что полезнее – филе бедра или комок

Споры об этом ведутся давно. Но факты остаются фактами. Чтобы поставить точку по этому вопросу, обратимся к количеству калорий в этих двух продуктах:

в курином бедре — 120 ккал;

в куриной грудке — 110 ккал.

Чем отличается мясо из двух частей?

Мясо куриного бедра нежнее и ароматнее, чем в грудке. Эта часть курицы одна из самых калорийных. Она используется при приготовлении разных блюд и употребляется целиком. В отличие от комка, эта часть – это кусочек тушки, отделенный от каркаса. Его продают как с кожурой, так и без нее.

Что выгоднее покупать — курицу или филе

Филе куриной грудки – самая дорогая часть тушки. Поэтому выгоднее будет купить отдельно куриные окорочка, ножки или крылышки. И, конечно, наиболее выгодной станет покупка курицы целиком. Так вы сможете самостоятельно обработать ее и отделить куски для разных блюд.

Крыльца, бедра и голени можно замариновать и запечь с картошкой, из филе приготовить роскошные котлеты по-киевски, а остов оставить на бульон для ароматного супа.