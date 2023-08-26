Как отпугнуть пчел от дома народными средствами: не подлетят на километр

В сентябре-октябре эти маленькие насекомые начинают готовиться к зимнему сезону

К сожалению, обилие на вашей территории даже таких полезных насекомых, как пчелы, может стать неприятностью. Особенно, если они в большом количестве слоняются по вашему двору или у окон и дверей, — не говоря уже об осах. Однако, как и избавиться от мух дома, прогнать этих жалящих насекомых можно.

Как отмечает портал Pearson, отпугнуть пчел и ос может быть сложновато. Но это особенно важно для людей, страдающих аллергией на пчелиные укусы.

Что не любят пчелы — народные средства

Если у вас есть участок или в вашем доме есть дети или домашние животные, вы можете предпочесть химическим препаратам натуральные методы, чтобы отвадить пчел и ос от вашей территории. Портал предлагает такие способы отпугнуть их естественным путем.

Как избавиться от пчел с помощью уксуса

Уксус – отличное средство для отпугивания насекомых. В отличие от химических репеллентов, уксус не содержит агрессивных веществ и не вредит большинству растений.

Чтобы сделать домашний уксусный раствор:

смешайте равные части воды и уксуса в бутылке с пульверизатором;

хорошо размешайте раствор.

После этого распылите его на любые места, где вы часто видите пчел или ос. Еще один народный способ, как отпугнуть ос, это использовать растения, запах которых они не любят.

Какие цветы не любят осы и пчелы?

Такие растения как цитронелла, мята и эвкалипт являются хорошими вариантами. Если вы не хотите садить или ставить новые растения в своем дворе, вы можете использовать свечи с цитронеллой или другими ароматами, чтобы отпугнуть пчел.

Ранее мы рассказывали, чем опасен укус пчел, как от них защититься и помочь пострадавшему. Последствия, которые может вызвать укус пчелы — аллергия, удушье и даже смерть.